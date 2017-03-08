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26апреля
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Сегодня, 19:45 10

Благовещенец подорвал могилу бывшего мужа своей сожительницы

Благовещенец подорвал могилу бывшего мужа своей сожительницы
Фото: nostradamvs

В Амурской области осудили благовещенца, устроившего подрыв на кладбище. Мужчина сам изготовил взрывное устройство, и установил его на надгробии бывшего супруга своей экс-сожительницы. Когда на могилу пришла жена усопшего, бомба взорвалась.

5апреля 2016 года Виктор Клименов 1967 года рождения дома незаконно изготовил самодельное взрывное устройство из подручных средств. Сделал он это, чтобы оказать психическое воздействие на свою бывшую сожительницу из-за неприязненных отношений к ней.

В дальнейшем взрывное устройство мужчина перевез на личном автомобиле на свой дачный участок в селе Белогорье, там он его хранил его с 5 по 23 апреля.

Затем 23 апреля благовещенец перевез взрывное устройство на кладбище поселка Зельвино, входящего в состав Райчихинска. Самодельную бомбу он установил под надгробную плиту могилы бывшего супруга своей сожительницы. Сверху мужчина положил венок, привязал к нему веревку, противоположный конец которой скрепил с взрывным устройством.

Согласно заключению эксперта, самодельное взрывное устройство было изготовлено «по типу мины-ловушки с термическим поражающим действием с огневым способом подрыва и датчиком цели вытяжного типа».

Спустя почти две недели, 5 мая 2016 года, на могилу пришла жена усопшего. Она решила убрать венок с могилы. В итоге, когда она до него дотронулась, произошел взрыв. Женщина 1976 года рождения получила многочисленные телесные повреждения средней степени тяжести вреда здоровью.

На судебном заседании благовещенец признал себя виновным. Дело было рассмотрено судом в особом порядке. При назначении наказания было учтено признание вины в совершении преступлении и мнение потерпевшей о снисхождении. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы со штрафом 105 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, за потерпевшей сохранено право взыскания компенсации материального и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Редкостный дурак.

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Виновата весна! (с)

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Любофф

  • сибирячка

    сибирячка
    1 час назад

    сцк! убогие ревнивцы

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Умрет страшной смертью

  • Леонидова

    Леонидова
    59 минут назад

    ольга лебедеваЛюбофф


    кака така ЛюбоФФ? Некрофил что ли?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    55 минут назад

    Свободный повержен.

  • РАМ

    РАМ
    31 минута назад

    Так, я не понял, почему ИГ ответственность не берет? На сахалине уже троих повязали а тут бабахнуло без спросу, не порядок!

  • Алекsей

    Алекsей
    20 минут назад

    Вот же она, страна дураков и гениев

  • Asom

    Asom
    7 минут назад

    Интересный по своей психологичности случай. Прямо по Достоевскому.

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