Десять новых фильмов на большом экране: кинопремьеры недели

Фото: www.oooarsenal.ru

На этой неделе благовещенские кинотеатры подготовили сразу десять кинопремьер. Это и фильмы в жанре комедия, и драмы, и боевики, и мультфильмы. Горожане увидят следующие ленты: «Моя девушка – монстр», «Сфера», «Затерянный город Z», «Идеаль», «Спасти Пушкина», «Никита Кожемяка», «Рок Дог», «Обещание», «Секретный агент», «Перестрелка». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Моя девушка – монстр

Канадо-испанский фантастический боевик с Энн Хэтэуэй в главной роли. По сюжету гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

Актеры: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Остин Стоуэлл, Тим Блейк Нельсон, Дэн Стивенс. Режиссер: Начо Вигалондо.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ и ДК Профсоюзов.

Сфера

Фантастический фильм, сценарий которого основан на одноимённом романе Дэйва Эггерса. В главныйх ролях Эмма Уотсон и Том Хэнкс. Действие происходит в недалёком будущем. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

Актеры: Эмма Уотсон, Эллар Колтрейн, Гленн Хедли, Билл Пэкстон, Нэйт Корддри. Режиссер: Джеймс Понсольдт.

Ленту покажут в ДК Профсоюзов.

Затерянный город Z

Приключенческий исторический боевик, основанный на одноимённой книге Дэвида Гранна. Книга, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фосетте.

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…

Актеры: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер, Том Холланд, Эдвард Эшли. Режиссер: Джеймс Грэй.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов и в одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Идеаль

Экранизация одноименного романа знаменитого француза Фредерика Бегбедера, фильм режиссировал сам писатель.

«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми» – в этом был убежден Октав, скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию.

Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго. Но долгое время худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди (за неделю!) не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо…

Актеры: Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатан Ламбер, Камилль Роу. Режиссер: Фредерик Бегбедер.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Спасти Пушкина

Всем известно, что Александр Сергеевич Пушкин – наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

Актеры: Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев. Режиссеры: Филипп Коршунов, Павел Мирзоев.

Ленту покажут в киноцентре «Благовещенск» и в кинотеатре ТРЦ «Острова».

Никита Кожемяка

Мультфильм украинского производства. Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Не смотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой…

Режиссер: Манук Депоян

Посмотреть мультфильм можно в киноцентре «Благовещенск».

Рок Дог

Полнометражный китайско-американский мультфильм по мотивам графического романа Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер». Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он – пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!

Актеры: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсо. Режиссер: Эш Браннон.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Обещание

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.

Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать – обещание выжить и поведать миру правдивую историю.

Актеры: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Анджела Сарафян, Шарлотта Ле Бон. Режиссер: Терри Джордж.

Историческую драму покажут в киноцентре «Благовещенск» и в ТРЦ «Острова».

Секретный агент

Она – секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача – предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…

Актеры: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Майкл Дуглас. Режиссер: Майкл Аптед.

Ленту покажут в киноцентре «Благовещенск» и в ТРЦ «Острова».

Перестрелка

Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание – кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.

Актеры: Энцо Чиленти, Сэм Райли, Майкл Смайли, Бри Ларсон. Режиссер: Бен Уитли.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL