Евгений Дятлов: от скрипки и мальчишеских драк – на профессиональную сцену

23 апреля заслуженный артист России Евгений Дятлов, один из победителей третьего сезона шоу «Точь-в-точь», выступил в Благовещенске. О том, что осталось за кулисами телепроекта и какие песни очень хотелось ему спеть, но не удалось, актер рассказал во время записи программы «Между нами». С Сергеем Логвиновым и Ириной Марченко артист проговорил почти два часа.

«Ночь была бессонной, поспать не получилось», – поделился актер в самом начале интервью.

«Ничего, сейчас начнем разговаривать, и мы вас разбудим», – ответили ведущие.

Евгений Дятлов с теплотой говорил о Хабаровске – городе, в котором родился, и с уверенностью называл себя дальневосточником, хотя еще второклассником переехал с семьей в Украину.

«Когда мне было пять лет, погиб мой отец. Может быть, будь он жив, моя судьба сложилась бы иначе. Мама отвела меня на скрипку, и я семь лет, не желая того, обучался игре на этом инструменте. Не бросал потому, что очень уважал маму. Боялся сделать ей больно, – поделился актер. И продолжил: – При этом, убирая скрипку в футляр, мы, пацаны, шли стенка на стенку, держа в страхе весь Никополь, что в Днепропетровской области».

Будущий артист заслушивался пластинками. В наибольшем авторитете была группа «Битлз» и еще местный парень-хиппи, который появился в детском лагере и так спел «Там, где клен шумит», что перевернул весь мир творческого подростка Жени Дятлова.

Окончив знаменитый ЛГИТМиК, Дятлов неоднократно влюблялся, трижды женился. И каждой из своих жен дарил по ребенку. Егор и Федор живут в своих семьях, а Василису Евгений Дятлов воспитывает с нынешней супругой Юлией Джербиновой, тоже заслуженной артисткой России и концертным директором певца.

Во время интервью зашел разговор о встрече артиста с учениками Благовещенского кадетского корпуса.

«Это не мои нравоучения. Просто эпизоды из жизненного опыта, могут пригодиться мальчишкам. Я никого не наставлял. И идея встретиться со мной исходила от преподавателей корпуса. Я просто делился воспоминаниями и выводами. Очень надеюсь, что оказался пацанам полезен», – признался Евгений.

В большом разговоре он вспомнил и свое участие в проекте «Две звезды» на Первом канале, где ему довелось петь с Дианой Арбениной.

«Как всегда, приз мы не выиграли, зато сама Пугачева заявила нам – "Звезда в шоке!", оценивая номер с песней Муслима Магомаева "Свадьба", – смеется Дятлов. – И, между прочим, свой именной приз она отдала нашей паре».

Интервью с Евгением Дятловым выйдет в эфире «Альфа-канала» в конце мая в программе «Между нами». Также программу можно будет увидеть на сайте Амур.инфо.

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#культура #СМИ

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Екатерина PL