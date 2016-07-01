Дольщикам «Городка» вновь отказали в замене конкурсного управляющего

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Дольщики строительной компании «Городок», находящейся в стадии банкротства, хотят, чтобы им сменили конкурсного управляющего. В среду, 26 апреля, Арбитражный суд второй инстанции отказал кредиторам в их требовании. Однако дольщики намерены подавать кассационную жалобу в окружной суд.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», строительная компания «Городок» была объявлена банкротом, и в отношении нее началось конкурсное производство. Дольщики обанкротившейся компании считают, что новый конкурсный управляющий Дмитрий Ковалевский неправильно расходует средства, которыми управляет. В декабре 2016 года состоялось собрание кредиторов, на котором присутствовал 71 % дольщиков. Они единогласно проголосовали за замену управляющего и написали обращение в Арбитражный суд, но в феврале 2017 года суд не согласился с доводами заявителей и менять управляющего не стал.

Дольщики обратились в Шестой Арбитражный апелляционный суд. Представитель комитета кредиторов Марина Искендерова рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо», что 26 апреля этот суд также отказал заменить конкурсного управляющего. «Была установлена видеоконференцсвязь между залом заседания в Хабаровске и Благовещенском. Многие дольщики пришли и смотрели за ходом заседания. А сам конкурсный управляющий поехал в Хабаровск, – пояснила Марина Сергеевна. – Суд отказался заменить управляющего. Причины отказа нам пока неизвестны, пока огласили только резолятивную часть».

Марина Искендерова добавила, что после того, как будет опубликовано решение суда, дольщики планируют подавать кассационную жалобу уже в окружной Арбитражный суд.

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Василий Кленин