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Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: директор центра «Выбор»; краевед Анатолий Телюк и журналист Сергей Набивачев

Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: директор центра «Выбор»; краевед Анатолий Телюк и журналист Сергей Набивачев

27 апреля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят с директором центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» Светланой Тюкаловой. Тема интервью: волонтеры Благовещенска – День Победы. Ведущие утреннего эфира: Нино Кохреидзе и Илья Кутырёв.

Днем в студии «Эха» побывают председатель инициативной группы по разработке герба Благовещенска, краевед Анатолий Телюк и журналист Сергей Набивачев. В рамках краеведческого радиосериала «Амурские волны» с гостями поговорят об истории и современности герба Благовещенска. Ведущий программы: Михаил Митрофанов.

Ведущие дневного эфира Михаил Митрофанов и Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Crasy

    Crasy
    2 часа назад

    Пусть лучше Толик расскажет как прихватизировал ярмарку и как его сынка человека на смерть сбил)))

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