Почти все земельные участки, выданные за 5 лет многодетным семьям Белогорска, пустуют

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В Белогорске наметилась проблема: земельные участки, которые были выданы в течение последних 5 лет многодетным семьям города, простаивают без дела. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выдачу земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, для строительства предусматривает законодательство. Норма об этом действует последние пять лет. С начала 2017 года многодетным семьям Белогорска было выделено 10 таких участков, а всего за пять лет – 84, общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Все они находятся в существующей застройке частного сектора, обеспечены грунтовыми дорогами с возможностью подключения к электрическим сетям.

«95 % предоставленных земель пустует. Начинают строительство единицы. Разрешение на строительство получено лишь на семь земельных участков. Из всех участков всего на трех оно ведется в настоящее время. Лишь один дом сдан в эксплуатацию в конце 2016 года. Все участки, которые предоставляются в существующей застройке, в большинстве случаев заброшены. В администрацию поступают жалобы от собственников, чьи домовладения соседствуют с ними. Комиссионно специалисты выезжают на место и действительно констатируют заброшенность выделенной территории под индивидуальное жилищное строительство, бурьян. Это, конечно, влияет на пожароопасную обстановку. К собственникам могут быть приняты меры административного воздействия», – комментирует начальник отдела по земельным отношениям администрации Белогорска Наталья Кулик.

Есть тенденция и продажи полученных земельных участков. Так, из предоставленных земель 24 участка перешли к другим собственникам. Вместе с тем, по состоянию на 1 апреля 2017 года, на учёте в органах социальной защиты населения Белогорска состоят 534 семьи, имеющие трех и более детей. Из них 187 семей встали на учет на бесплатное получение земельного участка для строительства жилого дома.

«Очередность предоставления земельного участка определяется по порядковому номеру гражданина, под которым он зарегистрирован в книге учета граждан, имеющих право на бесплатное приобретение земельных участков, в хронологической последовательности, исходя из даты и времени приема заявления. Граждане, отказавшиеся от предоставленных им на выбор земельных участков, продолжают состоять на учете граждан в целях последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно. Количество отказов законодательно не ограничено. Более того, перемещение граждан, отказавшихся от предложенных участков, в конец очереди не предусмотрено. За пять лет отмечено 34 отказа от предложенных участков. Основная причина отказа от земельных участков – отдаленность от центра города, основного места проживания», – добавила Наталья Кулик.

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#Белогорск #жизнь #строительство

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Александр Авдеев