Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:09 1

Свободненская художница без рук рассказала о своей жизни в программе «Простые вопросы»

Свободненская художница без рук рассказала о своей жизни в программе «Простые вопросы»

На «Амурской осени» откроют выставку работ амурчанки Олеси Матяш, которая в детстве лишилась рук и пишет картины ногами. Художница из Свободного представит 10 работ. Некоторые ей еще предстоит закончить. Увидеть картины в дни фестиваля амурчане смогут в Амурском краеведческом музее.

26апреля Олеся Матяш стала гостьей программы «Простые вопросы». С гостьей пообщались на тему творчества и ее личной жизни. По словам девушки, ногами она не только рисует, но и готовит, наводит порядок в доме и делает макияж.

«Самое сложное – это не то, что я творчеству обучалась, а воспитание ребенка. Это большая ответственность в моем положении, конечно. Но сейчас уже намного легче. Дочь уже заканчивает первый класс. Сейчас она сама мне помогает, сама что-то делает. Пока она маленькая была, я справлялась как могла. Из кроватки ее зубами вытаскивала. А когда она стала постарше, уже сама ручки тянула. За шею обнимет, я ее из кроватки вытаскиваю», – рассказала Олеся Матяш.

Увидеть интервью можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) в среду, 26 апреля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 395

#жизнь #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Приезжие специалисты поделились с амурчанами опытом спортивной реабилитации детей-инвалидов
Общество

Десять новых фильмов на большом экране: кинопремьеры недели
Культура

Евгений Дятлов: от скрипки и мальчишеских драк – на профессиональную сцену
Общество 1

Гости «Эха Москвы в Благовещенска»: директор центра «Выбор»; краевед Анатолий Телюк и журналист Сергей Набивачев