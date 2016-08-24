Свободненская художница без рук рассказала о своей жизни в программе «Простые вопросы»

На «Амурской осени» откроют выставку работ амурчанки Олеси Матяш, которая в детстве лишилась рук и пишет картины ногами. Художница из Свободного представит 10 работ. Некоторые ей еще предстоит закончить. Увидеть картины в дни фестиваля амурчане смогут в Амурском краеведческом музее.

26апреля Олеся Матяш стала гостьей программы «Простые вопросы». С гостьей пообщались на тему творчества и ее личной жизни. По словам девушки, ногами она не только рисует, но и готовит, наводит порядок в доме и делает макияж.

«Самое сложное – это не то, что я творчеству обучалась, а воспитание ребенка. Это большая ответственность в моем положении, конечно. Но сейчас уже намного легче. Дочь уже заканчивает первый класс. Сейчас она сама мне помогает, сама что-то делает. Пока она маленькая была, я справлялась как могла. Из кроватки ее зубами вытаскивала. А когда она стала постарше, уже сама ручки тянула. За шею обнимет, я ее из кроватки вытаскиваю», – рассказала Олеся Матяш.

Увидеть интервью можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) в среду, 26 апреля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#жизнь #СМИ

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Екатерина PL