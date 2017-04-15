Левада-центр: почти половина россиян желает отставки Медведева

Фото: tsn.ua

Почти каждый второй участник опроса Левада-центра (45 %) был бы рад отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Определённо за» отставку главы правительства выступают 18 % респондентов, «скорее, за» – 27 %, следует из опроса, проведённого 7-10 апреля, передаёт РБК.

С мая 2016 года народное доверие к Медведеву неуклонно снижалось. Согласно опросу, 14 % «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9 % – в декабре и всего 3 % – в апреле 2017 года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30 %. Число «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30 % в мае прошлого года до 33 % в апреле 2017-го. Также выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства – с 14 до 19 % соответственно.

Число опрошенных россиян, которые «не могут сказать о нём ничего плохого», упало за последние четыре года с 29 до 21 %. С 5 до 9 % выросло количество респондентов, имеющих к Медведеву «антипатию», с 2 до 4 % – «отвращение».

По словам социолога Левада-центра Степана Гончарова, рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса». Гончаров также отметил, что ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать социологию Левада-центра ввиду «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера». Собеседник издания отметил, что у правительства рейтинг традиционно ниже президентского, потому что все непопулярные экономические решения принимает именно Белый дом​.

Исследование Левада-центра проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

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#российская власть

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Алексей Воскобойников