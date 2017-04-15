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Сегодня, 17:10 17

Левада-центр: почти половина россиян желает отставки Медведева

Левада-центр: почти половина россиян желает отставки Медведева
Фото: tsn.ua

Почти каждый второй участник опроса Левада-центра (45 %) был бы рад отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева. «Определённо за» отставку главы правительства выступают 18 % респондентов, «скорее, за» – 27 %, следует из опроса, проведённого 7-10 апреля, передаёт РБК.

С мая 2016 года народное доверие к Медведеву неуклонно снижалось. Согласно опросу, 14 % «полностью доверяли» премьеру в мае 2016 года, 9 % – в декабре и всего 3 % – в апреле 2017 года. Количество «в основном доверявших» респондентов за это же время снизилось с 39 до 30 %. Число «в основном не доверяющих» премьеру опрошенных повысилось с 30 % в мае прошлого года до 33 % в апреле 2017-го. Также выросло и число респондентов, «совершенно не доверяющих» главе правительства – с 14 до 19 % соответственно.

Число опрошенных россиян, которые «не могут сказать о нём ничего плохого», упало за последние четыре года с 29 до 21 %. С 5 до 9 % выросло количество респондентов, имеющих к Медведеву «антипатию», с 2 до 4 % – «отвращение».

По словам социолога Левада-центра Степана Гончарова, рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса». Гончаров также отметил, что ​респонденты приписывают Медведеву «плачевные» результаты внутренней политики.

Источник РБК в аппарате правительства отказался комментировать социологию Левада-центра ввиду «отсутствия динамики по вопросу об отставке премьера». Собеседник издания отметил, что у правительства рейтинг традиционно ниже президентского, потому что все непопулярные экономические решения принимает именно Белый дом​.

Исследование Левада-центра проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

Просмотров всего: 809

#российская власть

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Неблагодарные у нас людишки....Дмитрий Анатольевич столько полезного сделал...

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Левада, это который признали иностранным агентом год назад?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    СаняChЛевада, это который признали иностранным агентом год назад?


    Предсказуемость.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Агенты, разрушающие Россию изнутри, это нынешне правительство РФ.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Я - то думал, что агенты - это всякие фонды, дарящие поместья, кроссовки и прочую айфону.

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    СаняChЛевада, это который признали иностранным агентом год назад?


    Песков сообщил, что в Кремле будут всесторонне рассматривать эту информацию. Не откинули в сторону мнение жителей страны.

    Так что, Саня, срочно меняй своё мнение. С такими мыслями выпадаешь из общего строя.

    А то, что ты проплачен понимают все. Так же, как ненавистный тебе Левада Центр.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Он, действительно уже вызывает отвращение.

  • Severus

    Severus
    2 часа назад

    С отвращением смотрю на Димона. Отправить его на зону, русть ему там проходы слуховые прочистят

  • Crasy

    Crasy
    1 час назад

    И не только Медведа. Весь их кооператив.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Плюсую!корупция это и есть развал государства!взять опыт Китая-урвал к стенке

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    причем тут Медведев?

    он между прочим,бывший президент России!

    и да,он ЦЕЛЫЙ председатель ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ!

    Председатель ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ!

    а знаете кто его назначил?

    вот..

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Severus

    С отвращением смотрю на Димона. Отправить его на зону, русть ему там проходы слуховые прочистят



    Лучше пусть на бутылку посадят

  • Алекс К

    Алекс К
    40 минут назад

    РАМ

    Severus

    С отвращением смотрю на Димона. Отправить его на зону, русть ему там проходы слуховые прочистят



    Лучше пусть на бутылку посадят



    а кто димона поставил,кто его покрывает? почему его еще не посадили за уточек и виноградники?

  • РАМ

    РАМ
    38 минут назад

    Алекс К

    РАМ

    Severus

    С отвращением смотрю на Димона. Отправить его на зону, русть ему там проходы слуховые прочистят



    Лучше пусть на бутылку посадят



    а кто димона поставил,кто его покрывает? почему его еще не посадили за уточек и виноградники?



    Лысего карлика повесят

  • mikey007

    mikey007
    30 минут назад

    Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова прокомментировала данные опроса россиян, согласно которым почти половина респондентов поддерживает отставку премьера.

    По ее словам, Медведев не придает особого значения политически ангажированным соцопросам.

    «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-центром по вполне определенному политическому заказу», — сказала она.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    24 минуты назад

    гы-гы-гы, Димон красава! Сидел, сидит и будет сидеть (пока путинская бригада будет у власти) и плевать он хотел на мнения народа холопов.

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