Юрий Трутнев в Благовещенске ознакомился с ходом строительства моста через Амур

Фото: amurobl.ru

Прилетевший в Приамурье полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил в среду, 26 апреля, участок строительства пограничного мостового перехода через реку Амур, где вместе с губернатором Александром Козловым выслушал доклады и оценил ход работ.

Протяженность основного моста через главное русло реки Амур составит 1,1 километра. Также будут возведены мост через протоку Кани-Курган, подходы на российской стороне до федеральной трассы «Подъезд к Благовещенску». Общий объем инвестиций составит порядка 19 миллиардов рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2019 года.

К работе на российской стороне приступили две специализированные российские организации: УСК «Мост» и «Асфальт». Они имеют необходимые мощности и многолетний опыт строительства мостов и автомобильных дорог.

Уже выполнен технологический проезд на острове Каникурганский, подготовлена технологическая площадка для сооружения опор, завершается сооружение временного моста через Каникурганскую протоку. ЗАО «Асфальт» проводит отсыпку дорог, которые соединят мост с трассой «Подъезд к Благовещенску». Отсыпано порядка 8 километров дороги.

Юрий Трутнев ознакомился с ходом работ и поинтересовался, имеются ли в реализации проекта какие-либо сложности.

«Необходимо решить один вопрос: мост строится в рамках концессионного соглашения. Однако другой объект – международный пункт пропуска – ни по российскому, ни по китайскому законодательству не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства. Сейчас Минтранс России работает над внесением изменений в законодательство», – рассказала первый зампред областного правительства Марина Дедюшко.

«Я дам соответствующее поручение Минтрансу РФ. Необходимо, чтобы они не содействовали и помогали, а решили вопрос», – сказал Юрий Трутнев и отметил, что будет держать выполнение этого поручения на контроле.

Как рассказала Марина Дедюшко, в ближайшее время правительство Амурской области совместно с федеральным Минтрансом и Министерством по развитию Дальнего Востока определят модель решения вопроса, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Василий Кленин