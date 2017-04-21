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Юрий Трутнев в Благовещенске ознакомился с ходом строительства моста через Амур

Юрий Трутнев в Благовещенске ознакомился с ходом строительства моста через Амур
Фото: amurobl.ru

Прилетевший в Приамурье полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил в среду, 26 апреля, участок строительства пограничного мостового перехода через реку Амур, где вместе с губернатором Александром Козловым выслушал доклады и оценил ход работ.

Протяженность основного моста через главное русло реки Амур составит 1,1 километра. Также будут возведены мост через протоку Кани-Курган, подходы на российской стороне до федеральной трассы «Подъезд к Благовещенску». Общий объем инвестиций составит порядка 19 миллиардов рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2019 года.

К работе на российской стороне приступили две специализированные российские организации: УСК «Мост» и «Асфальт». Они имеют необходимые мощности и многолетний опыт строительства мостов и автомобильных дорог.

Уже выполнен технологический проезд на острове Каникурганский, подготовлена технологическая площадка для сооружения опор, завершается сооружение временного моста через Каникурганскую протоку. ЗАО «Асфальт» проводит отсыпку дорог, которые соединят мост с трассой «Подъезд к Благовещенску». Отсыпано порядка 8 километров дороги.

Юрий Трутнев ознакомился с ходом работ и поинтересовался, имеются ли в реализации проекта какие-либо сложности.

«Необходимо решить один вопрос: мост строится в рамках концессионного соглашения. Однако другой объект – международный пункт пропуска – ни по российскому, ни по китайскому законодательству не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства. Сейчас Минтранс России работает над внесением изменений в законодательство», – рассказала первый зампред областного правительства Марина Дедюшко.

«Я дам соответствующее поручение Минтрансу РФ. Необходимо, чтобы они не содействовали и помогали, а решили вопрос», – сказал Юрий Трутнев и отметил, что будет держать выполнение этого поручения на контроле.

Как рассказала Марина Дедюшко, в ближайшее время правительство Амурской области совместно с федеральным Минтрансом и Министерством по развитию Дальнего Востока определят модель решения вопроса, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 1495

#Китай #областная власть #российская власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    У Сансаныча зрение "падает" совсем себя не бережет..

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    да не, скорее всего для солидности напялил, что бы совсем пацаном не выглядеть, на фоне мужиков )))

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    3 часа назад

    Да, с международным терминалом непонятки, у амурки есть уже опыт аренды куска границы у частного лица, теперь внесем изменения в законодательство и будем арендовать таможенный терминал и пункт пропуска погранцов у китайцев... прикольно, однако..

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Каа много читает вот и зрение падает. Умный слишком парень

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Нифашев тоже читает и стихи даже пишет, да плюс к этому реальную пользу городу и горожанам приносит.

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    Похоже на цирк .

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    А чего его на "золотую милю" не повезли?? Ни доклада по мили, ни достижении..

  • mikey007

    mikey007
    57 минут назад

    Анек чето ассоциативно про очки вспомнил:

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