К созданию газопровода «Сила Сибири» подключат саперов

Фото: газета «Телепорт»

Амурскую область изучат на наличие взрывоопасных предметов. Это связано с прокладкой по территории участка магистрального газопровода «Сила Сибири». При необходимости опасные находки разминируют.

Уровень минной опасности на участке Благовещенск – граница КНР и на части этапа между Белогорском и Благовещенском оценивают как средний. В остальных местах, где по Приамурью пройдет магистральный газопровод, – как низкий.

Специалисты организации из Санкт-Петербурга, специализирующейся на разминировании, будут искать мины как на линейных сооружениях – там, где пройдет газопровод, – так и на площадных объектах. Обезвреживать взрывоопасные предметы они будут и на специальном полигоне, и непосредственно на месте обнаружения, сообщает газета «Телепорт».

Окрестности Благовещенска в 1900 году были местом боевых действий, когда восставшие в Китае ихэтуани напали на город. Кроме того, в Амурской области велись боевые действия во время Гражданской войны и иностранной интервенции. Через Благовещенск советские войска отправлялись освобождать Китай от японской оккупации. Вероятно, именно поэтому участок газопровода от Белогорска до границы с Китаем оценивается как среднеопасный с точки зрения «сюрпризов» из боевого прошлого Приамурья.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в декабре 2015 года «Газпром» и китайская CNPC подписали в Пекине соглашение о проектировании и строительстве трансграничного участка «Силы Сибири» включая подводный переход через реку Амур. Стороны рассмотрели основные направления российско-китайского сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о проектах поставок газа из России в Китай, в том числе по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири», и о поставках с Дальнего Востока России.

Просмотров всего: 571

#Китай #происшествия #строительство

распечатать

Нина Гвоздкова