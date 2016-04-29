Экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю перевели в колонию

Несколько дней назад бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю этапировали в колонию. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил представитель Мигули Виктор Архипов.

По неофициальной информации, экс-мэра перевели из СИЗО в колонию, находящуюся в районе пятой стройки Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, 12 августа 2016 года Александра Мигулю приговорили к 9 годам лишения свободы. Это решение было оспорено, и 15 февраля 2017 года срок заключения был снижен до 7 лет. Это решение адвокаты Мигули также собирались обжаловать в суде кассационной инстанции.

Бывший мэр Благовещенска осуждён по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

Просмотров всего: 2683

#закон #суды

распечатать

Александр Авдеев