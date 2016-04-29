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26апреля
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Сегодня, 16:08 6

Экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю перевели в колонию

Экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю перевели в колонию

Несколько дней назад бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю этапировали в колонию. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил представитель Мигули Виктор Архипов.

По неофициальной информации, экс-мэра перевели из СИЗО в колонию, находящуюся в районе пятой стройки Благовещенска.

Как сообщало Амур.инфо, 12 августа 2016 года Александра Мигулю приговорили к 9 годам лишения свободы. Это решение было оспорено, и 15 февраля 2017 года срок заключения был снижен до 7 лет. Это решение адвокаты Мигули также собирались обжаловать в суде кассационной инстанции.

Бывший мэр Благовещенска осуждён по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

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#закон #суды

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    Стебель теперь на джип точно накопит...

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    наконец то

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    2 часа назад

    Интересно, а когда КОНя и КАА отправят на нары? А Александру Анатольевичу терпения. Народ Вас помнит!!!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Готовы сгноить в тюрьме.

    Ведь не секрет, что нынешним руководителям вертикали и обслуживающим вертикаль – сроки уже написаны априори. Сам смысл вертикали построен по понятиям, а это уже уголовщина.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Готовы сгноить в тюрьме. Ведь не секрет, что нынешним руководителям вертикали и обслуживающим вертикаль – сроки уже написаны априори. Сам смысл вертикали построен по понятиям, а это уже уголовщина.



    Мигуля - это мальчик для битья показной, дабы увидели в центре, что борьба ведется и поймали упыря)))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    28 минут назад

    Надо "грев" на восьмерку загонять...Александр Анатольевич не чужой ведь.

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