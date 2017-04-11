Число счастливых россиян достигло рекордных показателей

Фото: РБК

Доля россиян, считающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), счастливыми себя назвали 85 % респондентов, передаёт РИА Новости.

Примечательно, что высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Главными источниками жизненного позитива соотечественники назвали семью, детей и здоровье.

Наиболее счастливыми оказались участники опроса в возрастной группе от 18 до 24 лет (95 % респондентов) и люди с высокими, по их оценкам, доходами (94 %). В числе граждан старше 60 лет этот показатель составил 82 %. Что интересно, 63 % опрошенных людей с недостаточным достатком также заявили о том, что чувствуют себя счастливыми.

Во всероссийском опросе приняли участие 1,8 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5 %.

В прошлом месяце компания Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН опубликовала рейтинг счастливых стран, в котором Россия заняла 49-е место, улучшив прошлогодний результат на семь позиций. Самыми счастливыми оказались жители Норвегии, Дании и Исландии, наименее счастливыми – граждане Руанды, Сирии и Танзании.

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#жизнь

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Алексей Воскобойников