В трех амурских городах развернутся передвижные полевые кинотеатры

Фото: habrahabr.ru

В честь Дня Победы по инициативе ЗабЖД откроют передвижные полевые кинотеатры. Под открытым небом в трех городах Амурской области – Шимановске, Свободном и Белогорске – будут показывать фильмы о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Первые сеансы в полевых кинотеатрах состоятся в конце апреля. Как сообщили в пресс-службе ЗабЖД, точная информация о местах показов и расписании появится позже.

Параллельно с кинопоказами на каждой площадке пройдут акции «Победа глазами детей». Ее участники смогут нарисовать рисунки карандашом, из которых в дальнейшем сформируют импровизированные галереи, а затем – экспозиции на железнодорожных вокзалах ЗабЖД.

На ЗабЖД на учете организации ветеранов состоят 105 участников Великой Отечественной войны, 736 тружеников тыла, а также два бывших узника фашистских концлагерей.

Из числа участников Великой Отечественной войны 73 награждены орденом Отечественной войны, пять – орденом Славы, семь – орденом Красной Звезды. Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими награждены 260 ветеранов.

В честь Дня Победы все участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, работавшие на Забайкальской магистрали, получат единовременную материальную помощь через благотворительный фонд «Почет».

Просмотров всего: 299

#праздники

распечатать

Екатерина PL