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Еще одну собаку выкинули из окна в Приамурье – в Райчихинске

Еще одну собаку выкинули из окна в Приамурье – в Райчихинске
Фото: marshrutca.ru

В Амурской области зафиксирован второй за последнее время случай жестокого обращения с животными. В Райчихинске из окна на четвертом этаже здания выкинули щенка. О происшествии сообщает «Маршрутка».

По информации очевидцев, щенок бегал по площадке четвертого этажа общежития бывшей швейной фабрики, играл и громко тявкал. Это не понравилось одному из жильцов. Мужчина схватил собаку и выкинул из окна.

Щенка подобрали под окнами неравнодушные горожане. Животное отвезли к врачу. Выяснилось, что у него открытый перелом задней лапы. Необходимо обследование и сложная операция, которую возможно сделать только в Благовещенске.

«Сейчас песик на передержке, о нем заботятся. У малыша пока сохраняется чувствительность задних лапок. Волонтеры полагают, что шанс на выздоровление есть», – пишет «Маршрутка».

Как сообщало Амур.инфо, подобный случай недавно произошел в Благовещенске. Собаку скинули из окна пятого этажа дома, животное погибло. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Просмотров всего: 1407

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Mikky

    Mikky
    5 часов назад

    да что же за скотство

  • армагедон

    армагедон
    5 часов назад

    Мужика самого с окна кинуть, что за отношение к животным, собаки человечнее некоторых людей (((

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    А чего Амур-Инфо не расскажет, как в приютах зоо в Благовещенске калечат кошек?

    Главное про собак самоубийц аж две новости в день, а про вырывание глаз у кошек - ни одной.

  • Ветка_Сирени

    Ветка_Сирени
    5 часов назад

    Клаус Хайда

    А чего Амур-Инфо не расскажет, как в приютах зоо в Благовещенске калечат кошек?

    Главное про собак самоубийц аж две новости в день, а про вырывание глаз у кошек - ни одной.



    ну так напишите :) а лучше две сразу новости. сначала про один глаз, а потом про второй.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    Ветка_Сирени

    Клаус Хайда

    А чего Амур-Инфо не расскажет, как в приютах зоо в Благовещенске калечат кошек?

    Главное про собак самоубийц аж две новости в день, а про вырывание глаз у кошек - ни одной.



    ну так напишите :) а лучше две сразу новости. сначала про один глаз, а потом про второй.



    И зачем тут сарказм? Разве я что-то придумал?

  • Даун Клаус

    Даун Клаус
    5 часов назад

    кто калечит таких как Клаус Хайда? или они такими рождаются?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    Ещё одни мутанты. Моральные уроды. И таких,к сожалению, становится всё больше.

  • BLG 909

    BLG 909
    5 часов назад

    а не Бабкин это сын. Который бросил щенка... окрас собак одинаковый..

  • Монстриха

    Монстриха
    5 часов назад

    весна обострение у психов

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    5 часов назад

    Вот опять пытаются оскорблениями скрыть факт, что зоошиза и сама калечит животин, что вроде как приютила.

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Да, человек это не зверь, зверь на такое не способен.

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Отсутствие любви, ласки, внимания, заботы. Присутствие унижения, оскорбления, злости, жестокости порождает вот таких изуверов.

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Клаус, давайте факты....что вы воздух сотрясаете!

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    интернет - зло..собаки по-любому и раньше "летали", писали об этом меньше..

    похоже точно обострение весеннее...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    "Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины". Значит так, мужика отправить вслед за собачкой. Ту бабулю, если она причастна и психически здорова, тоже отправить вслед за собачкой. Если бабуля психически нездорова, то вылечить её и всё равно отправить вслед за собачкой, чтоб в последние секунды осознавала всю прелесть свободного падения. Аминь.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины". Значит так, мужика отправить вслед за собачкой. Ту бабулю, если она причастна и психически здорова, тоже отправить вслед за собачкой. Если бабуля психически нездорова, то вылечить её и всё равно отправить вслед за собачкой, чтоб в последние секунды осознавала всю прелесть свободного падения. Аминь.


    +++++

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    Нелюди

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