Еще одну собаку выкинули из окна в Приамурье – в Райчихинске

Фото: marshrutca.ru

В Амурской области зафиксирован второй за последнее время случай жестокого обращения с животными. В Райчихинске из окна на четвертом этаже здания выкинули щенка. О происшествии сообщает «Маршрутка».

По информации очевидцев, щенок бегал по площадке четвертого этажа общежития бывшей швейной фабрики, играл и громко тявкал. Это не понравилось одному из жильцов. Мужчина схватил собаку и выкинул из окна.

Щенка подобрали под окнами неравнодушные горожане. Животное отвезли к врачу. Выяснилось, что у него открытый перелом задней лапы. Необходимо обследование и сложная операция, которую возможно сделать только в Благовещенске.

«Сейчас песик на передержке, о нем заботятся. У малыша пока сохраняется чувствительность задних лапок. Волонтеры полагают, что шанс на выздоровление есть», – пишет «Маршрутка».

Как сообщало Амур.инфо, подобный случай недавно произошел в Благовещенске. Собаку скинули из окна пятого этажа дома, животное погибло. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев