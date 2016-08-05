В Белогорске 13 мая начнут работать ярмарки выходного дня

Фото: gorod-uspeha.info

В Белогорске 13 мая стартует сезон ярмарочной торговли. Продавать и приобретать продукцию с приусадебных участков и крестьянско-фермерских хозяйств белогорцы смогут с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям. Место расположения ярмарки выходного дня – автостоянка у здания администрации города.

«Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо будет оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции, – рассказал начальник городского отдела потребительского рынка Владимир Верхотуров. – Главное условие ярмарочной торговли – цены ниже сложившихся в городе».

В прошлом году в Белогорске провели 45 ярмарок выходного дня. Они работали с 14 мая по 16 октября. Число участников ярмарочной торговли составило более 3,2 тысячи человек. Каждая ярмарка насчитывала в среднем от 25 до 180 участников, большая часть из которых – владельцы личных подсобных хозяйств. Также принимали участие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

В течение сезона продавались саженцы, рассада, соленья, зелень, картофель, перец, морковь, капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, лук, чеснок, кабачки, арбузы, дыни, ягода, мед, яйца. Нескольким участникам ярмарки обеспечили условия для реализации мясной продукции: говядины, свинины и домашних колбас, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #сельское хозяйство #торговля

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Екатерина PL