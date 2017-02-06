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В Благовещенске 1 мая ограничат движение по улице Ленина

В Благовещенске 1 мая ограничат движение по улице Ленина
Фото: www.belnovosti.ru

1 мая в областном центре Приамурья пройдут мероприятия в честь Праздника Весны и Труда. В связи с этим в городе ограничат движение транспорта по улице Ленина. Ограничение будет действовать с 10:00 до 13:00 на участке от Калинина до Шимановского.

Ограничение движения снимут поэтапно. С 11:00 будет открыт участок улицы Ленина от улицы Калинина до переулка Святителя Иннокентия. С 12:00 откроют проезд от переулка Святителя Иннокентия до улицы Пионерской. С 13:00 – участок от Пионерской до Шимановского.

Из-за ограничения движения в городе временно изменят схемы движения общественного транспорта:

маршрут № 22 поедет: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина и далее по маршруту;

маршруты № 11, К: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

маршруты № 2 (2а), 5, 7, 39: Ленина – Калинина – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту;

маршруты № 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту;

маршрут № 12: Шевченко – Зейская и далее по маршруту;

маршруты: 8, 26, 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина и далее по маршруту.

На время закрытия улицы Ленина автобусы по маршрутам 16с, 41с, 101 будут отправляться от остановки, расположенной на улице Зейской в районе пересечения с Богдана Хмельницкого, сообщает мэрия города.

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#праздники #транспорт

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