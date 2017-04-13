На Курилах бесследно исчезла лодка с двумя рыбаками

Фото: riafan.ru

Двое мужчин, вышедших в море на резиновой лодке с мотором, пропали без вести в Курильском районе. Об исчезновении рыбаков рассказали их обеспокоенные товарищи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

Утром в среду, 26 апреля, спасатели приступили к поискам. Специалисты подробно исследуют береговую линию от села Рейдово на острове Итуруп, откуда вышли рыбаки, до мыса Переселенцев. Также спасатели проверяют северную сторону – до мыса Брескенс.

«Организовано оповещение воздушных и морских судов, проходящих в предположительном районе поисков», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, пропавшая лодка не имела госрегистрации.

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#Дальний Восток #происшествия

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Алексей Воскобойников