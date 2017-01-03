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Команда амурских гимнастов поедет на Филиппины

Команда амурских гимнастов поедет на Филиппины

Сборная команда гимнастов из Благовещенска – восемь спортсменов и два тренера – 30 апреля отправятся в столицу Филиппин город Манила, сообщает ИА «Амурспорт.ру». Эту поездку можно назвать ответным визитом на участие команды юных гимнастов из Филиппин в турнире по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска.

Президент областной федерации спортивной гимнастики Георгий Вагнер сообщил, что в рамках визита пройдут совместные тренировки с обучающими программами на различных снарядах и тестирование по специальной физической подготовке. Также запланирована встреча делегации амурских спортсменов с послом РФ на Филиппинах, с министром спорта Филиппин и президентом федерации спортивной гимнастики Филиппин.

«Кроме спортивной программы, на Филиппинах мы передадим приветственные слова от президента федерации спортивной гимнастики России Василия Титова и вице-президента Валентины Никаноровой. Они поддерживают развитие связей с федерациями гимнастики разных стран и очень заинтересовались нашей поездкой на Филиппины для развития нашего вида спорта в этой стране», – рассказал Георгий Вагнер.

Достижения спортивной гимнастики на Филиппинах пока скромные, этот вид спорта у них развивается только в столице – в городе Манила. Участие в соревнованиях в январе в Благовещенске и визит амурских спортсменов для них является приобретением нового опыта.

«Для меня поездка на Филиппины будет первым зарубежным визитом такого рода. На соревнованиях у нас в Благовещенске мы посмотрели их уровень спортивной гимнастики и теперь представляем, чему их можем научить, чем поделиться. Мне очень интересно посмотреть там спортивный зал и пообщаться», — поделилась амурская гимнастка Анна Руднева.

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#спорт

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