В Приамурье обследуют территории, которые может затопить в 2017 году река Томь

Министерство природных ресурсов Амурской области ищет подрядчика, который займется обследованием территорий Белогорска, Белогорского и Серышевского районов, которые может затопить в 2017 году река Томь. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Для определения подрядчика работ проведут электронный аукцион. Он запланирован на 15 мая. 25 апреля начался прием заявок от потенциальных подрядчиков.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 129 770 рублей. В процессе электронных торгов эта сумма может быть снижена. Средства взяты из бюджета Амурской области.

Согласно документам госзакупки, специалисты обследуют территории близ реки Томь общей протяженностью 113 километров в границах 21 населенного пункта – от поселка Светиловка до поселка Новый Быт. В результате будут разработаны меры по предотвращению негативного воздействия вод и его ликвидации.

Работы должны начаться с момента заключения контракта, датой их окончания значится 29 декабря 2017 года.

Территории возле реки Томь часто страдают от паводков. Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году в Белогорске вводился режим ЧС из-за подтопления нескольких домов, участков и дач. Пострадавшим от паводка людям оказывали материальную помощь.

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#Белогорск #наводнение

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Александр Авдеев