Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

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Китай спустил на воду свой второй по счёту (и первый – собственного производства) авианосец. Торжественное событие состоялось утром в среду, 26 апреля, в порту Далянь, сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

На церемонии спуска судна на воду присутствовал зампредседателя Центрального военного совета Фань Чанлун. После того как была перерезана лента, согласно морской традиции, о борт авианосца разбили бутылку шампанского.

Старт строительству первого китайского авианосца собственного производства был дан 11 ноября 2013 года. Его длина составляет 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. По данным китайских СМИ, на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Ранее планировалось, что судно будет спущено на воду 23 апреля – в день основания ВМС Народно-освободительной армии Китая – однако в силу некоторых причин церемонию пришлось перенести на несколько дней.

Первый китайский авианосец «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера «Варяг». Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания «Ляонина» прошли в августе 2011 года. В состав военно-морских сил КНР авианосец вошел в сентябре 2012 года, а двумя месяцами позже было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

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Алексей Воскобойников