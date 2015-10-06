Жителей Белогорска пугают «эксгибиционистом», которого «видели у школы»

Фото: podrobnosti.ua

Жители Белогорска получают по WhatsApp сообщения, где говорится, что в районе одной из городских школ видели «эксгибициониста». Якобы мужчина спускал штаны в присутствии учеников.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявлений в полицию об «эксгибиционисте» в Белогорске не поступало. Стражи порядка начали проверку по факту рассылки информации по WhatsApp.

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Александр Авдеев