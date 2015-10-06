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26апреля
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Сегодня, 13:59 3

Жителей Белогорска пугают «эксгибиционистом», которого «видели у школы»

Жителей Белогорска пугают «эксгибиционистом», которого «видели у школы»
Фото: podrobnosti.ua

Жители Белогорска получают по WhatsApp сообщения, где говорится, что в районе одной из городских школ видели «эксгибициониста». Якобы мужчина спускал штаны в присутствии учеников.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что заявлений в полицию об «эксгибиционисте» в Белогорске не поступало. Стражи порядка начали проверку по факту рассылки информации по WhatsApp.

Просмотров всего: 381

#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Datatec

    Datatec
    52 минуты назад

    С этой рассылкой глупостей по вотсапу достали уже. руки оторвать тому, кто это распространяет

  • anschutka

    anschutka
    7 минут назад

    Пора уже этот сайт переименовать в "вацап.инфо"

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 минуты назад

    anschutka

    Пора уже этот сайт переименовать в "вацап.инфо"



    +1

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