В благовещенском аэропорту теперь могут досматривать багаж более детально

Фото: Sputnik Казахстан

В первом квартале 2017 года в аэропорту Благовещенска установили новое современное оборудование авиационной безопасности. В эксплуатацию ввели двухпроекционную рентгено-телевизионную установку для досмотра ручной клади и багажа. Она встроена в линию потока багажа.

«Благодаря функции вертикальной и горизонтальной проекции оператор установки, визуально оценивая полученное рентгеновское изображение багажа и груза, имеет возможность проанализировать изображение и выявить опасные и запрещенные к перевозке предметы», – рассказал генеральный директор ГУП «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Иными словами, новая аппаратура в отличие от предыдущей позволяет осмотреть багаж с двух ракурсов, благодаря чему можно более детально увидеть содержимое сумок. Также это оборудование ускорит работу оператора, сообщили в областном министерстве транспорта и строительства.

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#технологии

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Екатерина PL