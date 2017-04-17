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26апреля
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Свободненский лыжник стал призером международного марафона

Свободненский лыжник стал призером международного марафона
Фото: gzt-sv.ru

Спортсмен из Свободного Александр Мазаник завоевал серебряную медаль на международном лыжном марафоне. Об этом пишет Gzt-sv.ru.

XXIV мeждyнapoдный Aвaчинcкий лыжный мapaфoн прошел 16 апреля в Петропавловске-Камчатском. Участвовали в соревнованиях 490 спортсменов из российских регионов, а также из Чexии, Гepмaнии и Cлoвeнии. Выступали пpeдcтaвитeли cбopныx кoмaнд Poccии пo лыжным гoнкaм и биaтлoнy.

Александр Мазаник занял второе место в возрастной группе от 55 до 59 лет. От первого места его отделяла всего одна минута. В абсолютном первенстве спортсмен показал 37-й результат.

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#Свободный #спорт

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