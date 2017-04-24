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Синоптики сообщают об усилении ветра: прогноз погоды в Амурской области на 27 апреля

Синоптики сообщают об усилении ветра: прогноз погоды в Амурской области на 27 апреля
Фото: instagram

В Амурской области 27 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 1…6 градусов выше нуля, местами 3…8 градусов ниже нуля. Днем по области будет 11…16 градусов тепла, местами – плюс 5…10 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, во второй половине дня ожидается слабый дождь. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду.

Термометры ночью покажут 2…4 градуса тепла, днем – плюс 13…15 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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