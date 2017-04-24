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26апреля
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Жильцы сгоревшего дома в Тыгде устроены и получат материальную помощь

Жильцы сгоревшего дома в Тыгде устроены и получат материальную помощь
Фото: newsvo.ru

Все жильцы дома в поселке Тыгда, который полностью сгорел ночью 26 апреля, уже устроены. Им окажут помощь в восстановлении документов. А тем, кто жил по месту регистрации, окажут помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления социальной защиты населения по Магдагачинскому району Надежда Медведева.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около полуночи с 25 на 26 апреля загорелся 16-квартирныйом доме в поселке Тыгда Магдагачинского района. С огнем боролись всю ночь. 28 человек покинули квартиры еще до прибытия пожарных, троих эвакуировали спасатели. Дом полностью выгорел.

На место пожара выехала ПЧ № 34 в составе трех единиц техники и 15 человек личного состава. Пожарным на помощь прибыли работники Тыгдинского лесхоза, АО «Амурнефтепродукт» и добровольная пожарная дружина села. Всего 23 человека и семь единиц техники.

По информации районного управления социальной защиты населения в доме проживали шесть детей, четверо одиноких граждан, среди которых пенсионерка, а также два инвалида второй и третьей групп (оба самостоятельно передвигаются и себя обслуживают). По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Никто не остался на улице, все устроены. У людей сгорели документы и собственность. В настоящее время на месте происшествия работают представители соцзащиты, администрации, Росреестра, БТИ, УФМС. Пострадавшим окажут помощь в восстановлении документов. Тем, кто был зарегистрирован и проживал в этом доме, окажут материальную помощь в размере 10 000 рублей», – сообщила начальник управления социальной защиты населения по Магдагачинскому району Надежда Медведева.

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#областная власть #пожары #происшествия

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