Благовещенка обокрала квартиру, где присматривала за чужим ребенком

Фото: rostov.press

Жительница Благовещенска совершила кражу из квартиры, в которой присматривала за чужим ребенком. Ущерб от ее действий составил 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Женщина пришла в квартиру к другой благовещенке, чтобы присмотреть за ее малолетней дочерью. Хозяйка ушла, а горожанка решила совершить кражу. Он тайно похитила денежные средства в размере 20 тысяч рублей, витую золотую цепь стоимостью 7 тысяч рублей, а также пару золотых серёг со вставками из белых камней стоимостью 23 тысячи рублей. Таким образом, нанесла ущерб на общую сумму 50 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело, состоялся суд. Женщина, совершившая кражу, возместила потерпевшей весь материальный ущерб, и та попросила суд закрыть уголовное дело. Оно было прекращено.

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Александр Авдеев