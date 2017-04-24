При пожаре в амурском селе чуть не погибли два человека

Фото: gtrk-saratov.ru

Во вторник, 25 апреля, в поселке Октябрьский Зейского района загорелся жилой дом. При пожаре едва не погибли два местных жителя. Их удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, когда пожарные прибыли на место для тушения, горела веранда дома. Открытое горение удалось ликвидировать через 15 минут. Дом был задымлен, пожарные спасли мужчину и женщину.

Огнем повреждена по всей площади веранда, а также частично кровля и одна стена дома. Причины происшествия устанавливаются.

Просмотров всего: 384

#пожары #происшествия

распечатать

Александр Авдеев