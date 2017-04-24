При пожаре в амурском селе чуть не погибли два человека
Во вторник, 25 апреля, в поселке Октябрьский Зейского района загорелся жилой дом. При пожаре едва не погибли два местных жителя. Их удалось спасти.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, когда пожарные прибыли на место для тушения, горела веранда дома. Открытое горение удалось ликвидировать через 15 минут. Дом был задымлен, пожарные спасли мужчину и женщину.
Огнем повреждена по всей площади веранда, а также частично кровля и одна стена дома. Причины происшествия устанавливаются.
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