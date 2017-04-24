В Благовещенске микроавтобус сбил столб

Фото: ИА "Сканер"

В среду, 26 апреля, в Благовещенске микроавтобус сбил железобетонный столб. Около полудня автомобиль Toyota Town Ace двигался по улице Чайковского от Горького в сторону Красноармейской. Водитель отвлекся, машина выехала с проезжей части и сбила электроопору.

От столкновения столб упал и повис на проводах. Упал он так, что практически перекрыл обе полосы движения в северном направлении. ИА «Сканер» сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал.

Просмотров всего: 1101

#происшествия #транспорт

распечатать

Василий Кленин