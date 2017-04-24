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В Благовещенске микроавтобус сбил столб

В Благовещенске микроавтобус сбил столб
Фото: ИА "Сканер"

В среду, 26 апреля, в Благовещенске микроавтобус сбил железобетонный столб. Около полудня автомобиль Toyota Town Ace двигался по улице Чайковского от Горького в сторону Красноармейской. Водитель отвлекся, машина выехала с проезжей части и сбила электроопору.

От столкновения столб упал и повис на проводах. Упал он так, что практически перекрыл обе полосы движения в северном направлении. ИА «Сканер» сообщает, что в результате происшествия никто не пострадал.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    2 часа назад

    "машина выехал с проезжей "

  • DimonS

    DimonS
    41 минута назад

    Крепкий микрик...

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