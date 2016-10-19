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26апреля
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Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Приамурье

Вакцина от клещевого энцефалита поступила в Приамурье
Фото: healthport.ru

Приамурье получило вакцину от клещевого энцефалита в полном объеме. 27 700 доз распределят по районам области. Прививать детей в эндемичных районах начнут 28 апреля.

Иммунизацию детей проведут во всех эндемичных районах Приамурья. Вакцину направят в города Зея, Свободный, Тында, Шимановск, а также в Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский и Шимановский районы.

«В настоящее время вакцина доставляется в медицинские организации данных территорий области, – сказала Наталья Липская, главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения области. – Иммунизация детей против клещевого вирусного энцефалита будет начата 28 апреля. Медицинские организации эндемичных территорий готовы к проведению прививок в выходные и праздничные дни. Обращаемся к населению эндемичных территорий с просьбой принять активное участие в проведении иммунизации против клещевого вирусного энцефалита».

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#жизнь #здоровье

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