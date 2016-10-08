Центробанк выпустит золотую монету с изображением Приамурья

Фото: spacegid.com

В России будет выпущена золотая монета с изображением 10 городов и регионов, ставших финалистами конкурса по выбору символов для новых банкнот, пишет «Интерфакс». В их числе Дальний Восток, куда вошли такие объекты, как космодром Восточный и мост на остров Русский.

По предварительной информации, монета появится во втором полугодии 2017 года. Ее изготовит Московский монетный двор с применением новых технологий. Номинал монеты составит 20 тысяч рублей. Ее отольют из золота 999-й пробы. Предполагаемый тираж – до 50 штук.

«Как только образец монеты будет утвержден, мы его представим. Это будет оригинальное решение, которого в практике российских памятных монет еще ни разу не было», – отметил глава АО «Гознак» Аркадий Трачук, пояснив, что изображение 10 городов и регионов на монете должно быть подчинено общей идее.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс по выбору символов для новых российских банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей проходил в 2016 году. Его победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Дальний Восток включил в себя космодром Восточный (Приамурье) и мост на остров Русский (Приморье). Новые банкноты должны поступить в обращение в конце 2017 года.

По информации Аркадия Трачука, ЦБ РФ уже утвердил эскизы новых купюр. При этом Трачук не стал раскрывать подробности дизайна банкнот.

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Александр Авдеев