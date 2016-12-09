В Благовещенске выступит один из авторов мюзикла «Норд-Ост» Алексей Иващенко

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В среду, 26 апреля, в Благовещенск приезжает советский и российский бард, поэт, композитор и актёр Алексей Иващенко. В 19:00 в библиотеке «Молодёжная» (улица Ленина, 72) пройдет его встреча с кинолюбителями и авторами-исполнителями города Благовещенска. В четверг, 27 апреля, Алексей Игоревич пообщается с режиссёрами, руководителями театральных коллективов города.

Алексей Иващенко с 1980-1990-х годов снимался в кино, занимается озвучиванием иностранных фильмов. С середины 1990-х стал профессионально заниматься мюзиклами. Работал в театре «Современная опера» у Алексея Рыбникова в спектакле «Литургия оглашенных». Совместно с Георгием Васильевым работал над либретто и музыкой к мюзиклу «Норд-Ост», является арт-директором этого проекта.

Профессионально занимается переводом мюзиклов. В его переводе поставлены в России мюзиклы «Звуки музыки», «Русалочка», «Призрак оперы», «Поющие под дождём», «Золушка», с его либретто и текстами песен Московский театр мюзикла поставил мюзикл «Принцесса цирка» (2016).

Алексей Иващенко выпустил два сольных альбома, выступает как самостоятельно, так и в дуэтах.

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#концерты #культура #музыка

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Василий Кленин