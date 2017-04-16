В Киеве напротив синагоги появилась вывеска «Холокост кабаре»

Фото: ria.ru

Анонс спектакля с названием «Холокост кабаре», появившийся на здании концертного зала в центре Киева (он расположен напротив синагоги), возмутил еврейскую общину Украины. Активисты добились демонтажа скандальной вывески, сообщает РИА Новости.

Спектакль «Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре» поставлен по одноимённой пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля. Премьера запланирована на 28 апреля. Организаторы поспешили принести извинения перед теми, кого оскорбила вывеска.

Стоит отметить, что пьесу уже представили в Германии, Канаде и Америке, и там она оставила у зрителей и критиков противоречивое впечатление. В основе произведения лежит реальный судебный процесс над экс-гражданином США украинского происхождения Иваном (Джоном) Демьянюком. Его признали виновным в преступлениях, которые он совершил в бытность охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны.

По задумке создателей в спектакле «пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на который только способен человек».

Вывеска с отталкивающим названием появилась на здании концертного зала в день Памяти катастрофы и героизма восточно-европейского еврейства, который в 2017 году отмечается 24 апреля. В этот день вспоминают о страшной участи шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны.

«Вот эту жуть (не нахожу слова, как это назвать) повесили в центре Киева вчера, в день памяти жертв холокоста, в городе, где находится Бабий Яр, напротив центральной синагоги! И продаются билеты на пятничное представление. Кому нужна эта провокация, я не знаю, но заявляю, что мы, еврейская община, сделаем все, чтобы убрать эту провокацию немедленно», – написал на своей странице в Facebook главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Как рассказали РИА Новости в агентстве, которое занимается реализацией билетов, продажи продолжаются. Позднее организаторы спектакля извинились перед теми, кого оскорбила вывеска пьесы.

«Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кого оскорбило название спектакля и размещение вывески напротив синагоги в городе Киеве. Мы официально заявляем, что спектакль не является провокацией и намеренным способом разжигания каких-либо конфликтов. Название пьесы выбрано автором, канадским драматургом еврейского происхождения Джонатаном Гарфинкелем», – подчёркивается в обращении, опубликованном в Facebook.

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Алексей Воскобойников