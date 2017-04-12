Минфин намерен запретить продажу алкоэнергетиков в России

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Минфин подготовил поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», подразумевающие запрет на производство и продажу алкоэнергетиков в России. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В частности, министерство предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22 % объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества». Исключение предлагается сделать лишь для производства таких напитков для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Предлагаемые Минфином поправки были подготовлены ко второму чтению. Изначально пакет поправок к вышеупомянутому закону был подготовлен сенаторами Сергеем Рябухиным, Виталием Шубой и другими. Первое чтение документа состоялось 24 марта. Когда состоится второе чтение с уже подготовленными поправками Минфина, пока не определено.

С 2015 года запрет на продажу алкоэнергетиков действует в 38 субъектах России.

Как сообщало Амур.инфо, учёные установили, что поступление в кровь одновременно алкоголя и компонентов энергетика наносит максимальный вред организму человека.

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Алексей Воскобойников