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Сегодня, 11:07 3

Директор NASA заявил, что скоро Землю захватят инопланетяне

Директор NASA заявил, что скоро Землю захватят инопланетяне
Фото: SpaceNews

Главу американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Чарльза Болдена отправили в отпуск по болезни после того, как он публично предрёк скорое вторжение инопланетян. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Болден – ветеран космических полётов на кораблях многоразового использования «Колумбия», «Дискавери» и «Атлантис». На его счету около 700 часов, проведённых в космосе. Пост директора NASA он занимал с 2009 года.

Выступая на очередной конференции Национального управления, Болден заявил о том, что во Вселенной существует по меньшей мере 30 тысяч инопланетных цивилизаций.

«Нас могу захватить в любой момент!» – предостерёг он слушателей. После такого громкого заявления директора NASA тут же увели со сцены два сотрудника организации.

Заместитель Болдена Дэйв Ньюман постарался успокоить собрание, заявив, что у NASA нет никакой информации, о том, что кто-то собирается напасть на нашу планету. Позже Чарльз Болден отказался от каких-либо комментариев.

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#космос #происшествия #США

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    А-ха-ха, ржу как конь )))

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    скоро Землю захватят инопланетяне



    А погромы будут?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Вот. У них деятелей с разыгравшейся фантазией сразу отстраняют, а наши фантазёры и не такие сказочки рассказывают, из года в год.

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