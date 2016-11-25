Возле ЦЭВа устанавливают памятник Вячеславу Белоглазову (фото)

Монументальную композицию памяти основателя ансамбля «Ровесники» Вячеслава Белоглазова устанавливают возле Центра эстетического воспитания со стороны площади Победы. Монтажные работы начались утром 26 апреля. Открытие памятника запланировано на 28 апреля.

Памятник монтируют возле главного входа в здание ЦЭВа. Эскиз выполнил амурский архитектор Валерий Сикерин. Композиция включает в себя саму скульптуру и скамейки, установленные по кругу.

«По замыслу, Вячеслав Васильевич в окружении детей сидит на лавочке, взглядом встречая и провожая детей, приходящих в "Ровесники". Будет установлено несколько скамеек по кругу, напоминая орлятский круг. Это станет местом встречи всех поколений выпускников ансамбля. В центре композиции будет заложено костровое место. На открытии комплекса мы заложим туда капсулу с посланием потомкам, которую вскроют только через 50 лет», – рассказала руководитель «Ровесников» Елена Федина.

Памятник отливали на Каслинском заводе. Пока работы по установке монументального комплекса проводят в долг. Общая стоимость композиции – почти три миллиона рублей. Сбор денег начали в ноябре 2016 года. Еще необходимо 750 тысяч рублей.

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Нино Кохреидзе