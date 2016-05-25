Антон Таран останется под домашним арестом до июня

Благовещенский городской суд принял решение о продлении срока домашнего ареста благовещенскому бизнесмену Антону Тарану. Арест продлен на 2 месяца – до 27 июня, сообщает пресс-служба суда.

Срок домашнего ареста Тарану продлили на время следствия по уголовному делу о мошенничестве. Также, как сообщалось ранее, бизнесмена обвиняют в попытке подкупа.

В апреле областной суд отклонил апелляцию Антона Тарана, который хотел, чтобы его судили в Благовещенском городском суде. Решение о том, что уголовное дело Тарана является подсудным для мирового судьи, было оставлено неизменным.

Также сообщалось, что Арбитражный суд Амурской области признал Антона Тарана банкротом, на чем настаивали «Амурские коммунальные системы».

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Александр Авдеев