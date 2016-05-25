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26апреля
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Сегодня, 11:09 4

Антон Таран останется под домашним арестом до июня

Антон Таран останется под домашним арестом до июня

Благовещенский городской суд принял решение о продлении срока домашнего ареста благовещенскому бизнесмену Антону Тарану. Арест продлен на 2 месяца – до 27 июня, сообщает пресс-служба суда.

Срок домашнего ареста Тарану продлили на время следствия по уголовному делу о мошенничестве. Также, как сообщалось ранее, бизнесмена обвиняют в попытке подкупа.

В апреле областной суд отклонил апелляцию Антона Тарана, который хотел, чтобы его судили в Благовещенском городском суде. Решение о том, что уголовное дело Тарана является подсудным для мирового судьи, было оставлено неизменным.

Также сообщалось, что Арбитражный суд Амурской области признал Антона Тарана банкротом, на чем настаивали «Амурские коммунальные системы».

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Кому это интересно?

  • володька

    володька
    3 часа назад

    мне интересно. новость непоследовательная.. 25 ноября заключили под стражу. значит поместили в СИЗО. пишите продлили домашний арест до 27 июня. а когда поместили под домашний арест из сизо в новости ни слова....

  • vk_Игорь Ильин

    vk_Игорь Ильин
    2 часа назад

    вот "красавчик " так и весь срок под домашним арестом пройдет , взятка в 3000000 ,это же мелкое хулиганство ))))

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Горбатого как говорится....

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