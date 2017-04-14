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Лужа перекрывает подходы к детской поликлинике в Благовещенске

Лужа перекрывает подходы к детской поликлинике в Благовещенске

Жители Благовещенска жалуются на огромную лужу, которая после дождей образовалась рядом с детской поликлиникой на улице Политехнической. Горожанин позвонил в редакцию ИА «Амур.инфо» и сообщил, что шел с ребенком, и они не смогли пройти, не замочив ног. В среду, 26 апреля, коммунальные службы проводят откачку воды.

Многометровая лужа образуется после дождей рядом с филиалом № 4 третьей детской поликлиники, которая расположена по адресу: улица Политехническая, 38/44. Лужа заполняет собой почти всё пространство с задней стороны и сбоку от пристройки, в которой располагается лечебное учреждение. Вход в поликлинику вода не перекрывает, зато сбоку и сзади заполняет практически всё пространство от стены до противоположной ограды.

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#дети #ЖКХ #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • dronns

    dronns
    2 часа назад

    этой луже точно больше 6 лет

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