Амурчанина подозревают в хищениях лошадей и коров по всей области

Фото: moykon.ru

В Приамурье полицейские задержали мужчину 1976 года рождения, которого подозревают в хищениях лошадей и коров в разных районах области. Амурчанин объезжал районы, высматривал, где пасутся животные, после чего похищал их, а впоследствии продавал или сдавал на мясо.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, в одном из случаев задержанный украл лошадь у жителя села Луговое Ивановского района. Пострадавший обратился в полицию в марте 2017 года, было возбуждено уголовное дело. Позже лошадь обнаружили у жителя Мазановского района, которому подозреваемый ее продал. Животное возвратили хозяину.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Ивановскому району. Оперативники проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#животные #криминал #происшествия

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Александр Авдеев