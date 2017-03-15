Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:35 0

Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об изнасилованиях в детдоме

Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об изнасилованиях в детдоме
Фото: rg.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела по факту преступлений сексуального характера в детском доме в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе СКР, поступившем в редакцию «Российской газеты».

По данным издания, Бастрыкин поручил подчинённым выяснить все обстоятельства и установить все эпизоды преступных действий, которые могли быть совершены в отношении других воспитанников учреждения.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следователи дадут принципиально жёсткую юридическую оценку действиям или бездействию всех ответственных лиц, курируют детдом и «на глазах которых длительное время совершались преступления в отношении несовершеннолетних».

Речь идет о событиях, происходивших в период с 2005 по 2010 годы. В одном из детских домов в Кировском районе несколько злоумышленников регулярно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении как минимум четырёх малолетних воспитанников детского дома.

По данному делу задержаны заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника учреждения, а также директор школы при детском доме. Все они уже арестованы.

Петренко напомнила, что СК возбудил восемь уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера», они соединены в одно производство.

Просмотров всего: 272

#дети #криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Жителей Белогорска пугают «эксгибиционистом», которого «видели у школы»
Происшествия

Жильцы сгоревшего дома в Тыгде устроены и получат материальную помощь
Происшествия 2

Благовещенка обокрала квартиру, где присматривала за чужим ребенком
Происшествия

При пожаре в амурском селе чуть не погибли два человека