Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела об изнасилованиях в детдоме

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела по факту преступлений сексуального характера в детском доме в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе СКР, поступившем в редакцию «Российской газеты».

По данным издания, Бастрыкин поручил подчинённым выяснить все обстоятельства и установить все эпизоды преступных действий, которые могли быть совершены в отношении других воспитанников учреждения.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следователи дадут принципиально жёсткую юридическую оценку действиям или бездействию всех ответственных лиц, курируют детдом и «на глазах которых длительное время совершались преступления в отношении несовершеннолетних».

Речь идет о событиях, происходивших в период с 2005 по 2010 годы. В одном из детских домов в Кировском районе несколько злоумышленников регулярно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении как минимум четырёх малолетних воспитанников детского дома.

По данному делу задержаны заместитель директора детдома, два выпускника, родственник сотрудника учреждения, а также директор школы при детском доме. Все они уже арестованы.

Петренко напомнила, что СК возбудил восемь уголовных дел по статье «насильственные действия сексуального характера», они соединены в одно производство.

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Алексей Воскобойников