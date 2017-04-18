ОНФ: зарплаты главврачей в Приамурье в пять раз выше, чем у рядового медперсонала

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В мае обнародуют декларации о доходах главных врачей российских медучреждений за 2016 год. ОНФ решил проверить, насколько зарплаты главврачей превышают зарплаты рядовых медработников. Как оказалось, в Амурской области доходы тех и других отличаются в пять раз.

Как пишет «Российская газета», устранить диспропорции в оплате труда в поликлиниках и больницах в 2015 году поручил президент Владимир Путин. С аналогичной инициативой раньше выступала и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако установление максимально допустимой «вилки» в заработках руководителей и рядовых сотрудников – это компетенция региональных властей, в регионах приняты соответствующие нормативные правовые акты.

От региона к региону пропорции разнятся. Так, минимальное соотношение в кратности от 1 до 3 установлено в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Республике Алтай, Тыве, Калмыкии, в Амурской и Кемеровской областях. Максимальная «вилка» – от 1 до 8 – действует в Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.

Таким образом, в Амурской области соотношение зарплат руководителей медучреждений и их подчиненных превышает «вилку», установленную местными властями (в пять раз больше вместо положенных трех). Такая же ситуация наблюдается еще в 12 российских регионах – например, в Камчатском крае, ЕАО, Республике Алтай, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

«По решению Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, регионам рекомендовано установить соотношение заработных плат в кратности от 1 до 6. Мало того, что в некоторых регионах эта рекомендация не выполняется, так еще и руководство отдельных медучреждений ведет себя слишком вольно, устанавливая соотношение своих заработков и зарплат рядовых работников самостоятельно», – комментирует координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

По итогам анализа деклараций о доходах (их обязаны публиковать руководители медучреждений), ОНФ направит письма в региональные минздравы для принятия жестких мер к нарушителям.

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Александр Авдеев