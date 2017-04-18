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26апреля
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ОНФ: зарплаты главврачей в Приамурье в пять раз выше, чем у рядового медперсонала

ОНФ: зарплаты главврачей в Приамурье в пять раз выше, чем у рядового медперсонала
Фото: vesiskitim.ru

В мае обнародуют декларации о доходах главных врачей российских медучреждений за 2016 год. ОНФ решил проверить, насколько зарплаты главврачей превышают зарплаты рядовых медработников. Как оказалось, в Амурской области доходы тех и других отличаются в пять раз.

Как пишет «Российская газета», устранить диспропорции в оплате труда в поликлиниках и больницах в 2015 году поручил президент Владимир Путин. С аналогичной инициативой раньше выступала и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако установление максимально допустимой «вилки» в заработках руководителей и рядовых сотрудников – это компетенция региональных властей, в регионах приняты соответствующие нормативные правовые акты.

От региона к региону пропорции разнятся. Так, минимальное соотношение в кратности от 1 до 3 установлено в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Республике Алтай, Тыве, Калмыкии, в Амурской и Кемеровской областях. Максимальная «вилка» – от 1 до 8 – действует в Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Тюменской областях, а также в Краснодарском крае.

Таким образом, в Амурской области соотношение зарплат руководителей медучреждений и их подчиненных превышает «вилку», установленную местными властями (в пять раз больше вместо положенных трех). Такая же ситуация наблюдается еще в 12 российских регионах – например, в Камчатском крае, ЕАО, Республике Алтай, а также в Санкт-Петербурге и Москве.

«По решению Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, регионам рекомендовано установить соотношение заработных плат в кратности от 1 до 6. Мало того, что в некоторых регионах эта рекомендация не выполняется, так еще и руководство отдельных медучреждений ведет себя слишком вольно, устанавливая соотношение своих заработков и зарплат рядовых работников самостоятельно», – комментирует координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы Николай Говорин.

По итогам анализа деклараций о доходах (их обязаны публиковать руководители медучреждений), ОНФ направит письма в региональные минздравы для принятия жестких мер к нарушителям.

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#закон #здоровье #работа #финансы

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Комментарии
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  • Izya

    Izya
    2 часа назад

    Що??? Опять отнять и поделить? Дебилы. Оставьте администраторов в покое. А младшему персоналу поднимите. Не факт, что работать будут лучше, но спараведлиыо будет именно так.

  • 11-35

    11-35
    2 часа назад

    ОНФ: ЗАРПЛАТЫ ГЛАВВРАЧЕЙ В ПРИАМУРЬЕ В ПЯТЬ РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ У РЯДОВОГО МЕДПЕРСОНАЛА

    Серьезно. Там в ОНФ наверное британские ученые завелись! В следующей статье про директоров школ напишут

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Кто бы сомневался в этом.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Так вертикаль же. Давно выстроенная. Директор и главбух получают по максимуму. Руководители отделов/подразделений - половинку директорского. Специалисты - половику начальничей. Совсем рядовые или молодые и того меньше. Норм. Чё? В многих бюджетных да и не бюджетных организациях так. Не?

  • Лесная

    Лесная
    2 часа назад

    АУ,а Вы финансовый эксперт? Рядовой медперсонал , кто? Врачи,медсестры,младший медперсонал (то бишь санитарки).Обобщать зачем? Ну пусть главный врач получает также как санитарка,которая вымыла грязь в палатах,коридорах и - все.Конечно у руководителя "чуть больше" обязанностей.И какого опять приписали главбухов? И будет Вам известно в бюджетных организациях здравоохранения расчет каждой ставки,надбавки и т.д. контролируется выше стоящей организацией.А ОНФ слабо написать про зарплаты в "белом доме" рядовых клерков и руководителей отделов,министерств и т.д..А совсем молодых стаж еще не наработан.Право слово читать противно.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Противно? Не читайте. И я не из ОНФ.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    А молодых сейчас без стажа берут?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Лесная

    1. И какого опять приписали главбухов?

    2. И будет Вам известно в бюджетных организациях здравоохранения расчет каждой ставки,надбавки и т.д. контролируется выше стоящей организацией.

    3. А ОНФ слабо написать про зарплаты в "белом доме" рядовых клерков и руководителей отделов,министерств и т.д..



    1. Нууу, не секрет, что те кто знают о премиях "не для всех" тоже их получают, а то молчать не будут



    2. Ставки, кхм, ну да... только есть ещё мнимое совмещение и совместительство - это раз, плюс стимулирующие, компенсации, премии...



    3. А вот тут плюсану



    Зы: по первым двум пунктам не смешите мои тапки



  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    ЛайКа,ваши тапки оставьте при себе,если не понимаете о чем пишите,то лучше промолчать.так,только общие фразы. АУ,читать противно,потому,что детский лепет.Ну уж,извините,зашла сюда не ради Вас.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Лесная

    ЛайКа,ваши тапки оставьте при себе,если не понимаете о чем пишите,то лучше промолчать.так,только общие фразы. АУ,читать противно,потому,что детский лепет.Ну уж,извините,зашла сюда не ради Вас.



    Я тут тоже поверьте тоже не ради вас и свои тапки вам даже не предлагала. Но работу бухов я знаю не по наслышке - это раз. Руководителем отдела тоже была (не бухов, но рядом) - это два. Поэтому систему "поощрений" видела собственными глазами не раз.



    Ау забыл добавить про "приближённых" это отдельная каста в любом учреждении. Так что отдайте свисток снимите розовые очки



    Вот про то, что ставки маленькие, бюджеты и обещанные самим Пу премии вовремя и в полном объёме не доводят это совсем другое



    Зы: Извините, я сегодня слишком резкая, разозлили с утра



  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    А мне обидно за "бухов", потому что чушь пишите...По розовые очки-это Вы зря.А работать даже руководителем отдела не бухов,но рядом ,это другое.Во всяком случае систему поощрений назначает руководитель согласно нормативных документов в купе с зам.по экономическим вопросам,но никак не главбух.

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