Бывший полицейский и борец с коррупцией получил реальный срок за получение взятки

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Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции белогорской полиции суд признал виновным в получении взятки. Он принял от местного жителя 100 тысяч рублей, пообещав взамен не мешать деятельности азартного заведения.

Главного борца с коррупцией в Белогорске поймали вечером 20 сентября 2016 года. На нейтральной территории, в одном из дворов Белогорска, он встретился в автомобиле с горожанином, который занимался незаконной организацией и проведением азартных игр. Деньги полицейский получил за то, что не проводил проверки в отношении деятельности бизнесмена. Ранее сообщалось, что на месте они договорились о дальнейшем покровительстве предпринимателю. А за это страж порядка ежемесячно получал 60 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Расследование уголовного дела провело СУ СК России по Амурской области. Дело рассматривали в Белогорском городском суде. Государственное обвинение поддержала прокуратура города Белогорска.

Бывшего полицейского признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшему начальнику отделения полиции предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на три года. Также суд лишил его звания «майор полиции». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

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Нино Кохреидзе