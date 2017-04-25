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Бывший полицейский и борец с коррупцией получил реальный срок за получение взятки

Бывший полицейский и борец с коррупцией получил реальный срок за получение взятки
Фото: nabludatel.ru

Бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции белогорской полиции суд признал виновным в получении взятки. Он принял от местного жителя 100 тысяч рублей, пообещав взамен не мешать деятельности азартного заведения.

Главного борца с коррупцией в Белогорске поймали вечером 20 сентября 2016 года. На нейтральной территории, в одном из дворов Белогорска, он встретился в автомобиле с горожанином, который занимался незаконной организацией и проведением азартных игр. Деньги полицейский получил за то, что не проводил проверки в отношении деятельности бизнесмена. Ранее сообщалось, что на месте они договорились о дальнейшем покровительстве предпринимателю. А за это страж порядка ежемесячно получал 60 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Расследование уголовного дела провело СУ СК России по Амурской области. Дело рассматривали в Белогорском городском суде. Государственное обвинение поддержала прокуратура города Белогорска.

Бывшего полицейского признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также бывшему начальнику отделения полиции предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на три года. Также суд лишил его звания «майор полиции». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 1320

#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Как же это по русски!!!

    Главный борец с коррупцией пойман при получении взятки.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Нет в стране кадровой системы.

    Есть "ведро" ссаное и оно правит

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    не Навальный ли помог взяточника поймать?

  • OT

    OT
    3 часа назад

    oenesterov

    не Навальный ли помог взяточника поймать?



    В какой-то степени народное недоверие к власти позволяет ловить коррупционеров, но всемпонятно, что это не более, чем ....ну... как в огороде прореживание, чтоб остальным позволено было вес и соки набирать.

  • Nebo

    Nebo
    3 часа назад

    Когда в Благовещенске будет тоже самое ? Бизнес на незаконных казино процветает .

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Ребята из ФСБ, на вас вся надежда.

  • лиля

    лиля
    2 часа назад

    А где был отдел собственной безопасности полиции? Как этот товарищ аттестацию проходил? Если главный борец коррупции в Белогорске на взятке погорел? Задуматься надо товарищу главному полицейскому Амурской области о компетенции некоторых своих сотрудников.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Рыба гниёт с головы, начинайте хотя бы с медведева.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    лиля

    А где был отдел собственной безопасности полиции? Как этот товарищ аттестацию проходил? Если главный борец коррупции в Белогорске на взятке погорел? Задуматься надо товарищу главному полицейскому Амурской области о компетенции некоторых своих сотрудников.



    В компетенции может сомнений и не будет, а вот разгильдяйство, попустительство - это идет с выше от самого Бога.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Эту страну не победить! :)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    " 2 года 6 месяцев " , а могли бы и медальку навешать , "За безупречную службу" .

    Гори вечно в девятом круге , падаль .

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    За взятки ежедневно сажать начали, а либерсты будут петь о том, что коррупцию не искореняют.

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