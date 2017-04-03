Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26апреля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:05 0

СМИ: ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой»

СМИ: ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой»
Фото: Комсомольская правда

Ответственность за взрыв в петербургском метро взяла на себя одна из группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) – малоизвестная «Катибат аль-Имам Шамиль». Сообщение об этом разместил интернет-ресурс SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистов в Интернете, передаёт «Интерфакс».

В заявлении террористов говорится, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбарджон Джалилов, являющийся, по их словам, членом этой группировки, совершил массовое убийство, получив приказ лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. В заявлении также упоминаются требование вывода российских войск из Сирии и угрозы новых терактов.

Как сообщало Амур.инфо, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. По мнению следствия, бомбу привёл в действие Джалилов. Чуть позже на станции «Площадь Восстания» было найдено ещё одно взрывное устройство.

Всего по делу арестованы десять человек, в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов (с ним Джалилов связывался непосредственно перед терактом), а также его старший брат Акрам Азимов.

Просмотров всего: 58

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Жителей Белогорска пугают «эксгибиционистом», которого «видели у школы»
Происшествия

Жильцы сгоревшего дома в Тыгде устроены и получат материальную помощь
Происшествия 2

Благовещенка обокрала квартиру, где присматривала за чужим ребенком
Происшествия

При пожаре в амурском селе чуть не погибли два человека