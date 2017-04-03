СМИ: ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя группировка, связанная с «Аль-Каидой»

Фото: Комсомольская правда

Ответственность за взрыв в петербургском метро взяла на себя одна из группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) – малоизвестная «Катибат аль-Имам Шамиль». Сообщение об этом разместил интернет-ресурс SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность экстремистов в Интернете, передаёт «Интерфакс».

В заявлении террористов говорится, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбарджон Джалилов, являющийся, по их словам, членом этой группировки, совершил массовое убийство, получив приказ лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. В заявлении также упоминаются требование вывода российских войск из Сирии и угрозы новых терактов.

Как сообщало Амур.инфо, 3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. По мнению следствия, бомбу привёл в действие Джалилов. Чуть позже на станции «Площадь Восстания» было найдено ещё одно взрывное устройство.

Всего по делу арестованы десять человек, в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов (с ним Джалилов связывался непосредственно перед терактом), а также его старший брат Акрам Азимов.

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#происшествия

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Алексей Воскобойников