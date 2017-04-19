На таможне задержали контрабандиста с редкими птицами из Вьетнама: обзор прессы

Фото: nsknews.info

Как купить «правильную» сгущенку; чей сын, не найдя зажигалки, прикурил у Вечного огня; кто знает, как сделать народ богаче – ответы на эти вопросы в сегодняшнем обзоре, подготовленном ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня проводит инструктаж как не нарваться на фальсификат при покупке всеми любимой сгущенки. И если этим занялась главная газета страны, то можно сделать вывод, что проблема стала всеобъемлющей. И хотя сам Павел Андреевич давно перешел на другие сладости, он все же прочел материал под заголовком «Сладко не получится», из которого узнал, что каждая вторая упаковка сгущенного молока – подделка!

Правда, есть и хорошая (как пишет газета) новость: ни в одном из проверенных образцов не обнаружилось пальмового масла. Вот всё там есть, – красители, ароматизаторы, крахмал, цианиды, а пальмового масла нет! Так, может, это как раз и плохо?

Также в номере

Еще в «Российской газете» рассказывается, как якутские чиновники организовывали себе элитный отдых на бюджетные, понятно, деньги.

Еще том, как сын чиновницы на Ямале прикурил от Вечного огня.

Еще стоит обратить внимание на статью, рассказывающую о начале продаж так называемых народных облигаций – вдруг вы тот самый народ, которому эти облигации необходимы!

А еще – материал о том, как на Новосибирской таможне пресекли контрабанду редких птиц, ввозимых из Вьетнама. Их перевозили в обычных тетрапаках с проделанными отверстиями. И предназначались пернатые для коллекции алтайского предпринимателя. Перевозчик пошел по «зеленому» коридору и уже внутренне, наверное, радовался, что операция прошла успешно, но тут птички начали бодро чирикать… Кстати, одна птичка погибла.

Не пропусти

В «Моей Мадонне» обозреватель настоятельно рекомендует прочесть публикацию Людмилы Сузун о том, как она занялась фермерством. При этом узкоспециализированной направленности: выращиванием тыквы. Трудности, проблемы, первые радости, урожай, погода/непогода, семена, поставщики… Материал очень живой, интересный, его чтение доставит удовольствие, поверьте на слово, пишет Павел Савинкин.

Также в номере

И не успел он рассказать читателям о фермерских приключениях Людмилы Сузун, как глаза начали поглощать материал Анастасии Шешера об учительнице из Селемджинского района. Да его никто не пропустит: и название привлекающее внимание – «Училка Тимофеева», и иллюстрации хорошие, и написано интересно. По прочтении заодно можно узнать, как правильно говорить: «гололёд» или «гололедица». Или: вода капает или каплет? Или… Впрочем, стоит только раскрыть «Мою Мадонну»…

Напишут же такое

На очереди «АиФ», где можно найти ответы на 132 вопроса. Даже если их никто и не задавал. Вопросы самые разные, например: «Куда плывет Куба?» – речь о внешнеполитическом курсе острова Свободы.

Или: «Какая она, настоящая нищета?» Ответ на этот вопрос, впрочем, можно не читать.

Но, несомненно, всех привлечет вопрос «Как сделать народ богаче?» Ответ в этом случае дает Жириновский. Являясь плотью от плоти народной, уж он-то точно знает, как стать богаче.

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», в которой рассказывается о правилах питания, реально помогающих долголетию.

Еще здесь признания Киркорова о том, что женщины его не могут терпеть. Может, платят взаимностью?

Еще здесь есть обещания того, что «Чиновников ухватят за заграничные счета». Обещания дает генпрокурор Чайка.

А президент страны В. Путин сравнил свою работу с жизнью чертей и ангелов. То есть, прочитав откровения президента, все будут знать, что их ждет там, наверху. Но их туда не выберут – ставит точку Павел Савинкин.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова