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26апреля
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Сегодня, 09:34 0

Британский премьер перепутала туризм и терроризм (видео)

Британский премьер перепутала туризм и терроризм (видео)
Фото: youtube.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй допустила досадную оговорку в ходе публичного выступления, заявив о борьбе страны с «туризмом». Очевидно, что политик намеревалась употребить слово «терроризм», но не заметила своей ошибки и продолжила речь, передаёт РИА Новости со ссылкой на Daily Mirror.

​«Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма», – заявила британский премьер, выступая в округе Бридженд в Уэльсе. Как отмечает газета, слушатели остались в полном недоумении.

Оплошность политика тут же стала объектом критики и насмешек в соцсетях.

​«Уэльс получает серьёзные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте», – написал один из комментаторов в Twitter.

​​«Правильно, мы не сдадимся этим туристам», – пошутил другой.

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#интернет #политика

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