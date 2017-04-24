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Сегодня, 09:28 0

Дожди пошли на убыль: прогноз погоды в Амурской области на 26 апреля

Дожди пошли на убыль: прогноз погоды в Амурской области на 26 апреля
Фото: rugeroi.ru

26 апреля, в среду, в Амурской области переменно облачно, местами пройдет слабый дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Уличные термометры в течение дня покажут +10...+15 градусов, на севере – до +10.

В Благовещенске существенных осадков, по прогнозам синоптиков Амурского гидрометцентра, не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха – 11-13 градусов тепла.

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#погода

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