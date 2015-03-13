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Юрий Трутнев прибудет 26 апреля в Приамурье

Юрий Трутнев прибудет 26 апреля в Приамурье
Фото: dfo.gov.ru

В среду, 26 апреля, в Амурскую область с рабочим визитом прибудет полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

В рамках визита Юрий Трутнев посетит площадку строительства моста Благовещенск – Хэйхэ, ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта ТОСЭР «Белогорск», проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию. Кроме того, Трутнев проинспектирует темпы завершения строительства и ввода в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС и посетит город Свободный. Также полпред намерен встретиться с получателями дальневосточного гектара.

Визит Трутнева в Приамурье продлится несколько дней – до 29 апреля. Ранее полпред посетил с рабочим визитом Камчатский край.

Жители Благовещенска сообщают ИА «Амур.инфо», что из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД.

Просмотров всего: 770

#визиты #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    4 часа назад

    "из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД" ой да кому он нужен. В Свободном по ямам прокатите его. там дорог нет

  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию.



    А че его проверять

    Обещали взапустить в первом квартале 2017 года, квартал прошел, завод не запущен.

    Что-то пошло не так (с). Впрочем всё как всегда.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апреля 2017, 02:08 — REGNUM На Камчатке процент земель, закрытых для предоставления на территории края в качестве дальневосточного гектара, увеличился до 16%. Это произошло за счёт закрытия земель Минобороны, территорий, отнесённых к ведению Роснедр, а также охотничьих угодий. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, местные чиновники доложили вице-премьеру Юрию Трутневу во время его рабочего визита на полуостров.

    Трутнев при этом отметил, что проблема с предоставлением некоторых участков вскоре будет решена. По его словам, в ближайшее время в федеральный закон будут внесены соответствующие поправки, благодаря которым ограниченные в использовании земли охотугодий будут открыты для предоставления заявителям. После вступления поправок в силу более 300 граждан, ранее заявившихся на данные территории на Камчатке, смогут получить свои гектары.

    Трутнев отметил, что это не касается земель, принадлежащих военным. Их трогать не будут. А вот по землям охотничьих угодий и Роснедр решение уж приняты.

    Подробности: https://regnum.ru/news/society/2267995.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.



    Вот и Лорду можно взять себе гектар охотничьих угодий, он те места знает)))

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    mikey007


    проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию.



    А че его проверять

    Обещали взапустить в первом квартале 2017 года, квартал прошел, завод не запущен.

    Что-то пошло не так (с). Впрочем всё как всегда.


    Лучше отсрочить работу завода, чем допустить просчет и подвергнуть риску сотни рабочих

  • Аут

    Аут
    3 часа назад

    что вы ерунду несете. завод уже работает и выпускает продукцию. вагоны отгружаются.

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад

    Аут

    что вы ерунду несете. завод уже работает и выпускает продукцию. вагоны отгружаются.



    Ну вот это поворот.

    А Козлов с Трутневым то похоже и не в курсе.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    mikey007



    проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию.



    А че его проверять

    Обещали взапустить в первом квартале 2017 года, квартал прошел, завод не запущен.

    https://www.instagram.com/p/BTTjwF5FjC1/?taken-by=kira_meliukova

  • володька

    володька
    3 часа назад

    конечно работает. и дома в свободном уже тоже построены и ключи переданы людям. а тем кто судит по делам из новостей и нужно официальное открытие, типа журналюг позвать ленточку перерезать )))) вот и тиснут новость, что открыли завод)))))который благополучно работает

  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    тоже из Белогорска



    https://www.instagram.com/p/BTTjwF5FjC1/?taken-by=kira_meliukova





    Ааа, вона чё, Кира - родня оказывается ))

  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    vertex

    ...

    Вот и Лорду можно взять себе гектар охотничьих угодий, он те места знает)))



    Да зачем ему охотугодья? Вот учатски с лесным массивом бы взять, да только уже все лакомые куски маасквичам розданы, а планы у тех известные - лес спилить, продать в КНР, купить ещё один кайен )

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    DeamonX

    Ааа, вона чё, Кира - родня оказывается ))





  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    володька

    конечно работает. и дома в свободном уже тоже построены и ключи переданы людям. а тем кто судит по делам из новостей и нужно официальное открытие, типа журналюг позвать ленточку перерезать )))) вот и тиснут новость, что открыли завод)))))который благополучно работает



    Ну, просто в Благовещенске, одни уже перерезали ленточки и президенту докладывали, а медучреждение еще года два не работало...

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    тоже из Белогорска

    mikey007



    проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию.



    А че его проверять

    Обещали взапустить в первом квартале 2017 года, квартал прошел, завод не запущен.

    https://www.instagram.com/p/BTTjwF5FjC1/?taken-by=kira_meliukova





    Нормально, че дела у нас в России делаются...

    Все детсады г.Белогорска в курсе, что завод запущен и продукцию выпускает, а полпред президента на ДВ не фкурсе.

    Ужос.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Baska

    "из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД" ой да кому он нужен.



    Он не просто чиновник, а ещё весьма небедный человек. За 2015 декларировал более 153 миллионов рублей доходу. Не постеснялся и задекларировал.

  • DeamonX

    DeamonX
    2 часа назад

    ay

    Baska

    "из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД" ой да кому он нужен.



    Он не просто чиновник, а ещё весьма небедный человек. За 2015 декларировал более 153 миллионов рублей доходу. Не постеснялся и задекларировал.



    Там наверное ещё было чего задекларировать, но тут уж стеснительность взяла верх )

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    mikey007
    тоже из Белогорска

    mikey007



    проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию.



    А че его проверять

    Обещали взапустить в первом квартале 2017 года, квартал прошел, завод не запущен.

    https://www.instagram.com/p/BTTjwF5FjC1/?taken-by=kira_meliukova





    Нормально, че дела у нас в России делаются...

    Все детсады г.Белогорска в курсе, что завод запущен и продукцию выпускает, а полпред президента на ДВ не фкурсе.

    Ужос.


    Этому лиж бы ляпнуть, лживый троль

  • ay

    ay
    2 часа назад

    DeamonX

    ay

    Baska

    "из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД" ой да кому он нужен.



    Он не просто чиновник, а ещё весьма небедный человек. За 2015 декларировал более 153 миллионов рублей доходу. Не постеснялся и задекларировал.



    Там наверное ещё было чего задекларировать, но тут уж стеснительность взяла верх )



    Постесняешься тут. Ведь это десятки раз больше доходов винодела из Испании, и вдвое больше доходов собако- и квартиро- заводчика в Ландо'не.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    44 минуты назад

    mikey007

    Все детсады г.Белогорска в курсе, что завод запущен и продукцию выпускает,



    Ну да, вот такие у нас в Белогорске продвинутые детсады ))))



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