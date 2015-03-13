Юрий Трутнев прибудет 26 апреля в Приамурье

Фото: dfo.gov.ru

В среду, 26 апреля, в Амурскую область с рабочим визитом прибудет полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

В рамках визита Юрий Трутнев посетит площадку строительства моста Благовещенск – Хэйхэ, ознакомится с ходом реализации инвестиционного проекта ТОСЭР «Белогорск», проверит готовность МЭЗ «Амурский» к вводу в эксплуатацию. Кроме того, Трутнев проинспектирует темпы завершения строительства и ввода в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС и посетит город Свободный. Также полпред намерен встретиться с получателями дальневосточного гектара.

Визит Трутнева в Приамурье продлится несколько дней – до 29 апреля. Ранее полпред посетил с рабочим визитом Камчатский край.

Жители Благовещенска сообщают ИА «Амур.инфо», что из-за визита чиновника в городе усилены меры безопасности. На дорогах дежурит большое количество инспекторов ГИБДД.

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#визиты #Дальний Восток

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Александр Авдеев