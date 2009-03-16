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25апреля
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В Благовещенске пройдут дальневосточные соревнования по кэндо

В Благовещенске пройдут дальневосточные соревнования по кэндо

В выходные, 29 и 30 апреля, в Благовещенск пройдут Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кэндо. В состязаниях будут участвовать сильнейшие спортсмены 11–17 лет из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Юность», вход свободный.

Также в рамках соревнований 30 апреля пройдет открытый Кубок Амурской области по кэндо, в котором примут участие спортсмены различного уровня подготовки, как в индивидуальных поединках, так и в командных.

Соревнования проводятся при поддержке министерства по физической культуре и спорту Амурской области и управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

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#спорт

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