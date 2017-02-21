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Сегодня, 20:13 4

Гособлигации возвращаются – минфин заявил о начале продажи с 26 апреля

Гособлигации возвращаются – минфин заявил о начале продажи с 26 апреля
Фото: mstrok.ru

15 миллионов народных облигаций поступят в продажу с 26 апреля. Об этом на своем сайте сообщает Минфин России.

Номинальная стоимость одной облигации – одна тысяча рублей. При этом купить одну облигацию нельзя. Минимальное количество для приобретения – 30 штук. Один гражданин России сможет купить до 15 тысяч ценных бумаг. Продавать облигации федерального займа будут во всех отделениях ВТБ 24 и Сбербанка.

Ставка по первому купону составит 7,5 % годовых; по второму – 8 %; по третьему – 8,5 %; по четвертому – 9 %; по пятому – 10 % годовых; по шестому купону – 10,5 % годовых.

Займ у населения правительство России обязуется погасить до 29 апреля 2020 года.

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#финансы

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Комментарии
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  • Чингиз1

    Чингиз1
    1 час назад

    Дожили( Да кто тому правительству поверит? Они старикам сберовские вклады не вернули, простили зато охрененные долги всем бедным и небедным странам-должникам, платят астрономические суммы "золотых парашютов", а теперь "подайте копеечку!"???

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Не верю! ©

  • opa56

    opa56
    35 минут назад

    Уже проходили это кидалово!!!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    19 минут назад

    Стабилизец наступаэ))).

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