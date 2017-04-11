Благовещенский ансамбль народных инструментов через 15 лет придумал себе название

В Благовещенске появился ансамбль «Амурские волны». Такое название взял себе коллектив с 15-летней историей, педагогический ансамбль русских народных инструментов Центральной детской школы искусств. Музыканты давно экспериментируют с репертуаром, играют не только русскую музыку, и услаждали слух не только соотечественников.

Вальс «Амурские волны» давно стал визитной карточкой этого коллектива. Но взять громкое название для своего ансамбля музыканты решили только спустя 15 лет. Столько на днях исполнилось коллективу. С новым именем педагогический ансамбль русских народных инструментов Центральной школы искусств встретил свой юбилей.

«Как-то мы на последних репетициях все-таки решили себя назвать. И пришли к мнению, что "Амурские волны" нам ближе. Тем более, у нас есть такая пьеса, с которой мы обычно и начинаем», – пояснил руководитель ансамбля «Амурские волны» Юрий Захаров.

В коллективе играют музыканты-педагоги. Несмотря на свою занятость, успевают ездить на гастроли по области и стране. Не раз занимали призовые места во Владивостоке на фестивале «Золотой ключик». Им рукоплескали Китай и Франция. Пять лет назад в Париже педагогический ансамбль взял 1 место в международном фестивале.

«Из всех ансамблей – а их очень мало осталось – наш ансамбль и ансамбль филармонии "Карусель". Вот, в принципе, всё, два ансамбля всего. "Карусель" состоит из трех человек – домра, контрабас, баян. У нас же 10 человек – две малые домры, два альта, две балалайки, у нас есть баян, есть ударные, контрабас. У нас большой состав в принципе – как небольшой народный оркестр», – рассказал музыкант ансамбля Александр Детков.

Это позволяет играть более сложные оркестровые пьесы. Ансамбль «Амурские волны» давно экспериментирует с репертуаром. Пропагандирует не только русскую народную музыку. Играет мелодии из кинофильмов, кантри, джазовые и другие композиции. В исполнении ансамбля русских народных инструментов они звучат необычно.

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Василий Кленин