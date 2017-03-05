В Благовещенске пройдёт благотворительный концерт в поддержку Даши Сибилевой

В четверг, 27 апреля, в Grand Arena Ostrova пройдет благотворительный концерт в поддержку больной девочки Даши Сибилевой. Полуторагодовалому ребенку нужна реабилитация в одной из больниц Китая.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Даша и её сестра-близняшка Вика пострадали при родах. Даше Сибилевой сначала поставили диагноз органическое поражение головного мозга, а потом ДЦП сложной формы. Девочка питалась через зонд и не двигалась. После четырехмесячного лечения в Харбине у ребенка появилась положительная динамика.

«У Даши появились первые результаты. Она стала держать голову, может встать на четвереньки, может держать игрушку. По рекомендации врачей, требуется лечение два-три года, не выезжая из Китая. На это требуются огромные деньги», – рассказала мама девочки Еленеа Сибилева.

Дашу ждут в китайской больнице в середине августа. На реабилитацию девочке требуется шестьсот тысяч рублей. Собрать деньги вызвались неравнодушные горожане, организовав благотворительный концерт. Все деньги, вырученные с продажи билетов передадут маме девочки.

«27 числа в Grand Arena Ostrova – это будет трибьют группы АС/DC . Будут выступать с их песнями, с их энергетикой. На данный момент продано порядка 200-300 билетов – всего их около тысячи», – рассказал соорганизатор благотворительного концерта Роман Кобыльцов.

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Василий Кленин